Il Segreto anticipazioni 27 luglio 2020: Don Anselmo ricorda tutta la verità (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Segreto, anticipazioni dell’episodio di lunedì 27 luglio 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, Soledad ha deciso di dare il benservito a Juan. Nonostante l’amore che provasse per l’uomo, grazie all’appello di Rosario ha capito che a rischiare sia solo il Castaneda. Ha cercato quindi di diventare ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 23 luglio: Ravasi scopre il segreto - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 23 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 23 luglio 2020: Angustias mente, ma Tristan non può sbugiardarla! - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 24 luglio -