Il Sassuolo vuole 40 milioni per Boga, il Napoli punta sul sì del giocatore (Di lunedì 27 luglio 2020) Jérémie Boga è il rinforzo ideale sugli esterni per il Napoli, che ha già cominciato la trattativa col giocatore e il Sassuolo. L’attaccante ha dato la propria disponibilità a partire, ma gli emiliani – come riporta il Corriere dello Sport – hanno chiesto 40 milioni di euro per cederlo. Una cifra troppo impegnativa per gli azzurri, che hanno già investito 90 milioni a gennaio e circa 60 stanno per essere impiegati per Osimhen. Per questo, l’obiettivo è quello di puntare sulla volontà di Boga a trasferirsi per convincere il Sassuolo ad abbassare le proprie pretese. L'articolo Il Sassuolo vuole 40 milioni per ... Leggi su ilnapolista

