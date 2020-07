Il rapper Jhonny Cirillo si suicida in carcere: era detenuto per rapina (Di lunedì 27 luglio 2020) “Quella dei suicidi nelle carceri in Campania è una strage silente. Domenica 26 luglio, nel carcere di Fuorni c’è stata la settima vittima da inizio dell’anno. Si tratta del giovane 25enne Giovanni Cirillo di origini senegalesi, rientrato in carcere da un paio di settimane in seguito alla revoca degli arresti domiciliari”. Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione Campania, traccia un quadro preoccupante sulla questione suicidi in carcere. L’ultima vittima, secondo le sue dichiarazioni, “richiedeva con forza il trasferimento in una struttura sanitaria destinata al trattamento di patologie psichiche”.Giovanni Cirillo, in arte Jhonny, era un rapper di origini somale. Era detenuto per ... Leggi su huffingtonpost

