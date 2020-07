Il rap è il nuovo pop: in Italia ascolti da record (Di lunedì 27 luglio 2020) Il rap è il nuovo pop: in Italia l’ascolto del genere è cresciuto del 40%. Spotify rivela i dati di ascolto in streaming degli ultimi tre anni Il consumo di musica rap in streaming in Italia è cresciuto del 40% negli ultimi tre anni. Un aumento di otto volte superiore a quello registrato a livello globale dove si è… L'articolo Il rap è il nuovo pop: in Italia ascolti da record Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il rap è il nuovo pop: in Italia l’ascolto del genere è cresciuto del 40%. Spotify rivela i dati di ascolto in streaming degli ultimi tre anni Il consumo di musica rap in streaming in Italia è cresciu ...

Nerone e Fabri Fibra insieme in “Bataclan”

Nerone featuring Fabri Fibra: “Bataclan” è il nuovo singolo con strofe che disegnano immagini e in cui risaltano giochi di parole e citazioni “Bataclan”, il nuovo singolo di Nerone con la collaborazio ...

