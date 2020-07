Il pm chiede 3 anni per Mina Welby: “Ho aiutato chi voleva morire perché cattolica, lo rifarei” (Di lunedì 27 luglio 2020) Suicidio Davide Trentini, il PM chiede tre anni e 4 mesi per Mina Welby Era attesa per questo lunedì 27 luglio a Massa la sentenza del processo che coinvolge Marco Cappato e Mina Welby, imputati per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla deceduto nel 2017 in Svizzera con il suicidio assistito. Il Pm ha chiesto 3 anni e 4 mesi per entrambi, ma ha specificato: “Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare”. Come ... Leggi su tpi

