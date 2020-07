Il Party Sulla Luna di Annalisa a Milano è rimandato al 2021 (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Party Sulla Luna di Annalisa a Milano è stato posticipato. Il concerto, inizialmente previsto per quest'anno, è stato rimandato al 2021 in ottemperanza alle attuali norme anti Coronavirus in vigore che vietano gli assembramenti. Numerosi sono i concerti degli artisti italiani ed internazionali posticipati a causa della pandemia globale covid-19: anche il concerto di Annalisa a Milano in programma per quest'anno è tra questi. Il live speciale è stato posticipato e si terrà il 5 maggio del prossimo anno. Resta confermata la location: il Fabrique di Milano. I biglietti già acquistati dai fan restano validi per assistere al nuovo concerto di Annalisa in ... Leggi su optimagazine

