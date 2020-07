“Il nuovo Ponte di Genova”, una serata in memoria delle vittime (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Il nuovo Ponte di Genova: Costruire il Futuro”: è la serata che si terrà stasera ai piedi del nuovo Ponte di Genova, a partire dalle 19.30. L’iniziativa, che si terrà a porte chiuse, è stata promossa da Webuild in collaborazione con Fincantieri. Potrà essere seguita in streaming a partire dalle 19.30 (https://www.webuildgroup.com/it/progetti/Ponte-genova).Nel ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, il concerto vuole anche essere un tributo a ingegneri, tecnici,maestranze e a tutta la filiera di 330 piccole e medie imprese italiane che in 12 mesi di lavori no stop sono riusciti a ricreare un collegamento viario fondamentale per la città e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

