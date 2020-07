Il Next Generation EU sottrarrà risorse all’innovazione ed alla competitività? (Di lunedì 27 luglio 2020) Per l’Unione Europea la necessità di fare causa comune, contro e non solo, la caduta economica seguita al devastante effetto del Covid-19, era inevitabile. La crescente frammentazione dovuta agli interessi locali dei singoli Stati membri, il sovranismo dilagante, sono fattori che hanno tanto influito sulla crescita considerevole degli euroscettici. L’Unione Europea, mai come in questo delicato momento storico, doveva dimostrare di esserci e di poter essere la chiave di rilancio per tutti i cittadini europei. L’accordo economico concordato in seno al Consiglio europeo sul Next Generation EU è un fatto epocale: per la prima volta nella storia dell’UE, vengono lanciate obbligazioni comunitarie per un importo di 750 miliardi di euro, che significa accendere un debito tutto europeo con emissione di titoli comuni per ... Leggi su ildenaro

Per l’Unione Europea la necessità di fare causa comune, contro e non solo, la caduta economica seguita al devastante effetto del Covid-19, era inevitabile. La crescente frammentazione dovuta agli inte ...

Gli ultimi anni per il continente europeo sono stati caratterizzati dalla dominanza delle forze centripete su quelle aggreganti. La diffusione di movimenti politici di stampo populistico e anti-europe ...

