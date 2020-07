Il Milan e l’Emirates prolungano la storica partnership. Il comunicato (Di lunedì 27 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, l’Ac Milan comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo con Emirates. Ecco di seguito il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con Emirates, la compagnia aerea leader nel mondo, fino al termine della stagione sportiva 2022/23. Il logo Emirates sarà pertanto ancora impresso sul fronte della maglia della Prima Squadra maschile, delle formazioni del Settore Giovanile e del progetto Academy rossonero come nel corso degli ultimi 10 anni. La partnership tra AC Milan e Emirates unisce due marchi con ambizioni di portata globale che condividono valori come eccellenza, innovazione, eleganza e stile. Questo rinnovo è la più ... Leggi su alfredopedulla

