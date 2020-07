Il maresciallo Orlando non risponde al Gip ma si giustifica coi giornalisti: 'Mai ricevuta una sanzione' (Di lunedì 27 luglio 2020) Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza al centro di un presunto "sistema criminale", si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip. "In 30 anni no ho ... Leggi su globalist

vladiluxuria : Una #trans minacciata e picchiata in caserma dal maresciallo Orlando nell’ambito dell’inchiesta… - Agenzia_Ansa : Il caso di #Piacenza, una trans racconta: 'Minacciata dal maresciallo Orlando' #ANSA - LaStampa : Decine di persone hanno chiesto di essere interrogate per riferire altri episodi. “A fornire la droga era Orlando,… - SmorfiaDigitale : Piacenza, carabinieri arrestati. Il maresciallo Orlando sentito dal gip: In 30 a... - Libero_official : 'Mai un richiamo in 30 anni di carriera': #Carabinieri di #Piacenza, così il maresciallo #Orlando ai giornalisti. P… -