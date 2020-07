Il giovane Montalbano – La transazione: trama, anticipazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Il giovane Montalbano – La transazione: trama, anticipazioni Questa sera, lunedì 27 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la quarta puntata della seconda stagione dal titolo “La transazione”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Ma Salvo è malinconico e scostante, si rianima solo quando lavora. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano. Per ... Leggi su tpi

