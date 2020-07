Il giovane Montalbano, in replica l’episodio La transazione: trama e cast (Di lunedì 27 luglio 2020) Ennesimo appuntamento con la fiction “Il giovane Montalbano“, lunedì 27 luglio alle 21.25 su Rai1, dal titolo La transazione, con Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum. Chi è Michele Riondino: dal giovane Montalbano a La mossa del cavallo Il giovane Montalbano, trama puntata La transazione Da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Ma Salvo è malinconico e scostante, si rianima solo quando lavora. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano. Per capirci qualcosa di più il commissario si rivolge a Stella, la ... Leggi su tvzap.kataweb

Notiziedi_it : Per Il giovane Montalbano 2 è tempo di cambiamenti: che ne sarà della sua storia con Livia? Trama 27 luglio - SpettacolandoTv : #Latransazione | su Rai 1 il quarto episodio de Il Giovane Montalbano 2 - infoitcultura : Il giovane Montalbano, sceneggiatore spiega: “Complicato andare avanti” - infoitcultura : Il giovane Montalbano, l’attore di Giuseppe Fazio: “Ho un grande sogno” - infoitcultura : Stasera in tv Il Giovane Montalbano: trama, cast e personaggi -