Il film di Downton Abbey su Sky Cinema il 27 luglio: ci sarà un sequel? (Di lunedì 27 luglio 2020) Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma errivato nelle sale lo scorso ottobre, il film di Downton Abbey approda anche in tv grazie a Sky Cinema Uno, che lo trasmette il 27 luglio in prima serata. Campione d'incassi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il sequel della pluripremiata serie tv drammatica che ha fatto sognare gli appassionati del genere period drama è stato un successo clamoroso, al punto che potrebbe anche avere un seguito. La formula usata da Julian Fellowes per il film di Downton Abbey, infatti, non pregiudica il finale della serie e permette di ipotizzare anche un ulteriore seguito con un secondo film, pur conservando intatta la storia originale.

