Il figlio di Elena Santarelli torna sui social | la prima foto dopo il tumore è un ‘colpo al cuore’

Il mese scorso Elena Santarelli è tornato a parlare di suo figlio Giacomo. Lo aveva fatto in un'intervista a Tv, Sorrisi e canzoni rivelando alcuni aspetti della sua vita privata e, ovviamente, del periodo in cui il primogenito lottava contro un tumore al cervello. Oggi Giacomo sta bene ed è guarito, ma il percorso ospedaliero e umano che ha dovuto seguire ha segnato tutti. E per Elena non è stato uno scherzo cercare di fare forza al figlio quando dentro aveva un vuoto assoluto, un dolore immenso che non riusciva a gestire. Quando Giacomo è guarito la showgirl ha infatti avuto un crollo emotivo. Per superare il terribile momento la Santarelli si è affidata a uno psicologo, ma oggi che la situazione p più

