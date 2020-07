Il fidanzato di Casalino e Fontana? "Pregiudizio e sospetto", fucilata di Nicola Porro contro le toghe (Di lunedì 27 luglio 2020) Attenzione ai magistrati. Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Nicola Porro, che si esprime su Twitter su due dei casi degli ultimi giorni: quello che riguarda il fidanzato di Rocco Casalino e quello che riguarda Attilio Fontana. E Porro cinguetta: "Non riesco a capire cosa ci sia di male se il tuo fidanzato fa trading online e perde. E non riesco a capire cosa ci sia di male se l'azienda di cui tua moglie ha il 10% regala camici alla Regione. Ma se ci metti Pregiudizio&sospetto cambia tutto", conclude Porro. Attenzione ai magistrati, insomma, e soprattutto attenzione al giustizialismo forcaiolo che in Italia, sempre più, spopola. Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : 'SEGNALATO ALL'ANTIRICICLAGGIO: GUAI PER IL FIDANZATO DI CASALINO' - Corriere : Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all’antiriciclaggio: «Vittima del trading online» - fattoquotidiano : Antiriciclaggio, “il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette” - Carolin12196021 : @Penna74 del fidanzato di casalino niente eh , brutti pennivendoli al servizio del padrone #omnibusla7 - CiaoGrosso : RT @AzzurraBarbuto: Casalino dice che per punire il fidanzato non gli pagherà le vacanze. Magari lo lascerà da solo a casa con il cane e la… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Casalino Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all'antiriciclaggio La Verità Casalino "punisce" il fidanzato e non lo porta in vacanza: "Io le ferie non gliele pago"

Dopo lo scoop de La Verità è esploso il caso Casalino a causa della segnalazione del suo compagno all'Antitrust. José Carlos Alvarez Aguila avrebbe effettuato attività sospetta di trading online e l'A ...

Casalino, il fidanzato segnalato per riciclaggio. E l’amore è in crisi, dice lui

Rocco Casalino il portavoce del premier il caso dell’ex compagno Alvarez, che ha perso 18 mila con il trading online. I soldi persi da Alvarez e i sospetti su Casalino. Che si è così difeso: «Sapevo s ...

Dopo lo scoop de La Verità è esploso il caso Casalino a causa della segnalazione del suo compagno all'Antitrust. José Carlos Alvarez Aguila avrebbe effettuato attività sospetta di trading online e l'A ...Rocco Casalino il portavoce del premier il caso dell’ex compagno Alvarez, che ha perso 18 mila con il trading online. I soldi persi da Alvarez e i sospetti su Casalino. Che si è così difeso: «Sapevo s ...