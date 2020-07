"Il fidanzato di Casalino? Cosa c'è davvero dietro": bomba della "Iena" Monteleone, il ruolo del premier (Di lunedì 27 luglio 2020) In difesa di Rocco Casalino, un poco a sorpresa, si schiera Antonino Monteleone de Le Iene, il programma di Italia 1. Lo fa con un lungo post pubblicato su Facebook, che in calce potete leggere nella sua versione totale. La vicenda è quella che riguarda il compagno del portavoce di Giuseppe Conte e il trading online. E Monteleone scrive: "Una questione oggettivamente trascurabile, come i pasticci col trading online del compagno, è stata ingigantita da chi vuole tirare un colpetto al premier", premette. Dunque, la Iena sottolinea come "chi specula grazie a informazioni di mercato privilegiate, state tranquilli, non userà mai quelle piattaforme che pennano gli utenti. E non perderebbe 18mila euro come quel pollo di Josè", ... Leggi su liberoquotidiano

Linkiesta : Cubano che sta col portavoce del Presidente del Consiglio percepisce indennità di disoccupazione e se la gioca in B… - LucaBizzarri : La commedia italiana. Bellissimo articolo. - LegaSalvini : 'SEGNALATO ALL'ANTIRICICLAGGIO: GUAI PER IL FIDANZATO DI CASALINO' - Ewavolpones84 : RT @lasoncini: Sono aperti i casting, io vorrei fare quella cui José arrubba gli scontrini. - mrcllznn : RT @Pinucci63757977: Fontana cacciaballe, Conte emergenza, flop dei centristi, crisi auto Fca, ponte di Acqualonga, Mes, fascino di Lady Di… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Casalino Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all'antiriciclaggio La Verità Le Iene, Antonino Monteleone sul fidanzato di Casalino: "Cosa c'è dietro davvero", il ruolo di Giuseppe Conte

In difesa di Rocco Casalino, un poco a sorpresa, si schiera Antonino Monteleone de Le Iene, il programma di Italia 1. Lo fa con un lungo post pubblicato su Facebook, che in calce potete leggere nella ...

Rocco Casalino, il giornalista del Corsera a casa del portavoce: "Amo', non ti far querelare". I dialoghi grotteschi con Josè

José Alvarez, il fidanzato di Rocco Casalino, scommette in Borsa e avrebbe chiesto allo stesso Casalino in prestito dei soldi per aprire insieme un sushi bar. Si parla del trading online di Alvarez e ...

In difesa di Rocco Casalino, un poco a sorpresa, si schiera Antonino Monteleone de Le Iene, il programma di Italia 1. Lo fa con un lungo post pubblicato su Facebook, che in calce potete leggere nella ...José Alvarez, il fidanzato di Rocco Casalino, scommette in Borsa e avrebbe chiesto allo stesso Casalino in prestito dei soldi per aprire insieme un sushi bar. Si parla del trading online di Alvarez e ...