Il Covid19 non la ferma, Nannina spegne 100 candeline e si tessera (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La pandemia ha messo tutti in apprensione, ma Anna Ragozzino, da tutti conosciuta e amata come Zi’ Nannina nella sua Mezzano (frazione di Caserta), non si è lasciata piegare. Forte e coraggiosa come sempre, ha affrontato e superato anche questa difficile quarantena, tagliando il traguardo delle 100 candeline. Instancabile lavoratrice e donna di grande fede cristiana, Nannina ha voluto festeggiare insieme a tutta la comunità partecipando alla celebrazione della Santa Messa presso la parrocchia di Santa Maria Assunta, accompagnata da figli, nipoti e pronipoti dai quali è tanto amata. Compie così il suo primo secolo di vita quella che è al contempo una longeva ma giovanissima iscritta della UIL pensionati ... Leggi su anteprima24

juventusfc : Bianconeri, ci siamo quasi! Siete pronti a festeggiare? ?? Però fatelo... a casa! ?? Rispettiamo le disposizioni per… - fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - crocerossa : ?Il nostro impegno non si ferma. Vi siamo stati accanto nei momenti più difficili dell'emergenza #Covid19 e continu… - StrillaLa : Il Coronavirus si vede sulla pelle! Gli esperti ci spiegano come capire se si è malati di COVID19… - albiuno : RT @MDragonil: Sapete perché ho dei dubbi sulla presunta colpevolezza di #Fontana? Perché è dall'inizio di #COVID19 che sputano sulla #Lomb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 non Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. In Cina il dato peggiore da marzo la Repubblica Juventus, Lapo Elkann: "Vittoria dedicata a chi ha sofferto di più. Ma ora la Champions"

"9 scudetti di fila ma questa vittoria è diversa. E' arrivata in un anno dove il nostro Paese ha sofferto terribilmente. Ha ragione Cristiano Ronaldo a dedicare questa vittoria a chi ha sofferto di pi ...

Battiti Live 2020, la musica dal vivo torna in televisione: tutti i cantanti che saliranno sul palco

Dal 27 luglio, va in onda su Italia1 Battiti Live. L’evento si snoderà in sei puntate e sarà il primo a riportare la musica live in televisione dopo l’emergenza Coronavirus. A condurre Alan Palmieri e ...

"9 scudetti di fila ma questa vittoria è diversa. E' arrivata in un anno dove il nostro Paese ha sofferto terribilmente. Ha ragione Cristiano Ronaldo a dedicare questa vittoria a chi ha sofferto di pi ...Dal 27 luglio, va in onda su Italia1 Battiti Live. L’evento si snoderà in sei puntate e sarà il primo a riportare la musica live in televisione dopo l’emergenza Coronavirus. A condurre Alan Palmieri e ...