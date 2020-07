Il Coronavirus non ferma il raduno mondiale dei capelli rossi naturali in Sicilia: grande attesa per l’evento di Favignana [FOTO e INFO] (Di lunedì 27 luglio 2020) grande attesa per la 2ª edizione di “Red Head Sicily“, il raduno delle persone coi capelli rossi che, quest’anno, si svolgerà dal 4 al 6 settembre sull’isola di Favignana, col patrocinio istituzionale di Federturismo, Pro Loco “Isole Egadi” e Distretto turistico Sicilia Occidentale. L’edizione 2020 nell’organizzazione sarà più smart rispetto a quella del debutto. Le restrizioni imposte dalle disposizioni anti contagio da Coronavirus non permetteranno lo svolgimento di alcune attività ludiche nelle piazze dell’isola. Il dress code di quest’anno sarà il colore dei carretti Siciliani, un’esplosione di tonalità Sicily ... Leggi su meteoweb.eu

VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Non usano la mascherina nella metro, 13 multati a #Milano. Controlli dei vigili a Porta Garibaldi, san… - Open_gol : Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco risponde alle critiche: «So quello che dico: i nuovi contagi non dipendono dai… - paoloigna1 : Gestire bene e in maniera trasparente l'emergenza #covid19 fa bene all'economia, certe cose non si possono nasconde… - rosa857 : RT @MaxLandra: #Coronavirus EFFETTO #TRUMP..!! economia #Usa flop. Cresce più quella europea, non accadeva dal '92 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Il coronavirus non ferma a Tuili la festa di Sant'Antonio L'Unione Sarda.it CORONAVIRUS – Altri due positivi nel casertano, contagi a Piedimonte e Carinola

12:08:18 Non c’è solo il focolaio del centro di accoglienza in via delle Dune a Villa Literno a tenere in ansia la provincia di Caserta. Nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati infatti sia a P ...

Dollaro a fine corsa: 4 segnali che il forex trading cambierà per sempre

Ci sono alcuni segnali evidenti che il rally del Dollaro potrebbe essere arrivato al capolinea. Ammettere uno scenario simile significa prendere in considerazione la possibilità che tutto il Forex sia ...

12:08:18 Non c’è solo il focolaio del centro di accoglienza in via delle Dune a Villa Literno a tenere in ansia la provincia di Caserta. Nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati infatti sia a P ...Ci sono alcuni segnali evidenti che il rally del Dollaro potrebbe essere arrivato al capolinea. Ammettere uno scenario simile significa prendere in considerazione la possibilità che tutto il Forex sia ...