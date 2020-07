Il Coronavirus in Grey’s Anatomy è un bel problema: come se ne uscirà, dato che non ne siamo ancora usciti? (Di lunedì 27 luglio 2020) Era inevitabile che la stretta attualità entrasse in una serie così attenta alle grandi questioni sociali, ma la scelta di trattare il Coronavirus in Grey's Anatomy è davvero un problema enorme da un punto di vista drammaturgico. Raccontare un fenomeno così atrocemente reale, così impattante sulle società di tutto il mondo e soprattutto dalla durata indefinita come la pandemia da Coronavirus fa sorgere spontanee alcune domande: se davvero la trama racconterà l'emergenza Covid, come ne uscirà? Perché prima o poi, inevitabilmente, dovrà abbandonarla. Il punto è questo: è impensabile che l'intera stagione sia tutta incentrata sulla pandemia, che questa diventi il filo conduttore di oltre 20 episodi ... Leggi su optimagazine

