Il Commissario Montalbano: ecco come finisce (spoiler dell’ultimo libro) (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Commissario Montalbano Un anno fa, dopo la morte di Andrea Camilleri, ci siamo interrogati su quale sarebbe stato il futuro de Il Commissario Montalbano, arrivando alla conclusione che la fiction Rai più amata, nonostante la perdita dell’autore e del regista Alberto Sironi, potesse proseguire ancora a lungo sullo schermo: per la prossima primavera è prevista la messa in onda de Il Metodo Catalanotti, film già pronto, e ci sono ancora romanzi e racconti che non sono stati sceneggiati. Ma, qualunque sarà la decisione di Palomar e della stessa Rai, ovvero se andare avanti o meno, si presenta un problema “fetuso“: come concludere in video la saga? Perchè l’uscita di scena che Camilleri ha scritto per Montalbano, presente nel suo ... Leggi su davidemaggio

