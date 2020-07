Il centro estivo chiuso a Padova per la bambina positiva al Coronavirus (Di lunedì 27 luglio 2020) Uno dei centri estivi per bambini di Padova è stato chiuso perché una bambina che lo frequentava è risultata positiva al test del Coronavirus SARS-COV-2 dopo aver manifestato uno dei sintomi di COVID-19. Si tratta del Parco delle Farfalle nel quartiere di Mortise e il dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 6 Euganea ha già disposto la chiusura per 48 ore e i tamponi per tutti i frequentanti e per i loro contatti diretti, per un totale di ottanta persone. Il Gazzettino spiega che a Padova il livello d’allerta resta altissimo: questa risulta nettamente l’area più colpita del Veneto e qui ieri sono stati comunicati 15 nuovi contagi sui 19 totali. I cosiddetti “cluster” sono quattro: la commemorazione funebre al parco, il ... Leggi su nextquotidiano

