Il Campodarsego non si iscrive alla Serie C. La lettera del presidente (Di lunedì 27 luglio 2020) Daniele Pagin, presidente del Campodarsego, attraverso una nota apparsa sul sito del club biancorosso, ha annunciato che non si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C. Queste le motivazioni del numero uno del club che attraverso una lettera ha spiegato la sofferta decisione: “Ho preso questa mattina una decisione sofferta e alla quale non pensavo che sarei arrivato. Purtroppo, lo dico davvero a malincuore e con il groppo alla gola, il Campodarsego non si iscriverà alla prossima Serie C. Non è una decisione facile per me, perchè nelle ultime settimane ho fatto tutto il possibile per regalare a questa città, ai nostri tifosi, ai giocatori e allo staff che avevano ... Leggi su alfredopedulla

villdav3 : #UFFICIALE : il Campodarsego non si iscriverà alla Serie C e libera un posto per le riammissioni - pistoiasport : Il Campodarsego non si iscriverà alla Serie C - diavolisempre : Allora non partecipate.. Wuste cose sono davvero tristi @figc @LegaProOfficial - PCagnan : Calcio, clamoroso a Campodarsego: il presidente Pagin non iscrive la squadra in Serie C - corriereveneto : #Calcio, il Campodarsego appena promosso non si iscrive alla Serie C -