Il Borussia Dortmund blinda Sancho: «Lo aspettiamo»

Il Borussia Dortmund vuole trattenere Jadon Sancho: le dichiarazioni del direttore sportivo Michael Zorc

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Kicker della volontà di trattenere Jadon Sancho in vista della prossima stagione. «Ci aspettiamo che torni a Dortmund per l'allenamento di giovedì». Sul gioiellino inglese ci sono numerose squadre, tra cui il Manchester United, ma il costo di 100 milioni di euro spaventa ogni pretendente.

Ha provato a placare le voci di mercato il d.s. del Borussia Dortmund Michael Zorc, intenzionato a trattenere anche l’anno prossimo Jadon Sancho. Per il talentino inglese si è parlato soprattutto di u ...

