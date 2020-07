Il bonus vacanze? È per i migranti. Quanto ci costano le navi-quarantena (Di martedì 28 luglio 2020) Quasi quasi costerebbe meno il blocco navale. Ma l'Italia è generosa e il business migranti sempre attivo. E così, nella triangolazione tra protezione civile, ministero dei trasporti e degli interni – con annesse prescrizioni di quello della salute – altro che 35 euro al giorno... Reggiamoci forte perché per due navi destinate ad ospitare clandestini per un massimo di 460 cabine cadauna, stiamo per sborsare, per soli tre mesi di permanenza a bordo, quasi una decina di milioni di euro. E se a fine contratto arriva qualche altro che sbarca, la proroga del contratto costa ovviamente di più. Stavolta ogni “ospite”, per navi attrezzate per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o sbarcati in Italia, costerà al contribuente ... Leggi su iltempo

