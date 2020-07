Ignorano le norme anti Covid: le immagini dell’assalto al supermercato per gli sconti (Di lunedì 27 luglio 2020) Iniziano le “offerte imperdibili” al supermercato e i clienti lo prendono letteralmente d’assalto, ignorando tutte le nome di sicurezza sul distanziamento per l’emergenza coronavirus. È quanto successo a Chilpancingo, nello stato di Guerrero, in Messico: la scena è stata ripresa in un video pubblicato su Twitter e diventato virale in queste ore. Nelle immagini si vedono decine di persone accalcarsi all’entrata del supermercato Mega Soriana e correre all’interno del negozio. Nella confusione, alcuni cadono a terra e vengono travolti anche da gente con il carrello. Il video ha suscitato indignazione sui social e non solo, tanto che le autorità hanno chiuso il supermercato per mancato rispetto delle norme di sicurezza, nonostante alcuni dei presenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, norme anti coronavirus non rispettate e assembramenti: chiuse le piazze della movida Nella serata di ieri, sabato 25 luglio, alcune delle piazze della movida romana sono state chiuse in via temp ...

