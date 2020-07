Icardi: “Tuchel mi ha dato le chiavi del PSG. Abbiamo un ottimo rapporto” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha parlato a France Football, spiegando il suo rapporto col tecnico Thomas Tuchel: “In un certo senso mi ha dato le chiavi del PSG, se così posso dire, dandomi immediatamente la possibilità di giocare. Ci parliamo molto. Mi dice come vede le cose, mi dà molti consigli per migliorare. Abbiamo un ottimo rapporto”. FOTO: Twitter ufficiale PSG L'articolo Icardi: “Tuchel mi ha dato le chiavi del PSG. Abbiamo un ottimo rapporto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

moc_gp : Per quanto mi riguarda Tuchel gli può anche aver dato le chiavi della Tour Eiffel. L'importante non si presenti mai… - infoitsport : Icardi inceppato, Tuchel bersagliato, Mbappé rotto: viaggio nelle crepe del Psg - FrancoMancini44 : @pap1pap Secondo me tuchel gioca 352, neymar e icardi attaccanti. - BombeDiVlad : ??? 'Vogliamo la #ChampionsLeague per ribaltare la storia' ??? Le parole di Mauro #Icardi ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - pap1pap : mbappè fuori... vista la velocità in ripartenza era il pericolo n.1 per la dea. Adesso vediamo Tuchel come 'rimedia… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi “Tuchel