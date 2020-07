I sommersi e i salvati: a Roma in piazza per dire basta ai soldi italiani per la Libia e la sua Guardia Costiera (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è un cadavere alla deriva da settimane su un gommone sgonfio, nel Mediterraneo centrale. Un corpo che nessuno si degna di andare a recuperare. Un cadavere che forse è già stato inghiottito dal mare, mangiato dai pesci. Chi era? Quale il suo nome, la sua storia, i suoi affetti. Dove andava? Da cosa scappava? Oppure era – lo avremmo definito qui dall’altra parte del mare – un famigerato “migrante economico”? Anche quel cadavere ha diritto a sepoltura. Oppure no? I valori europei in teoria annuiscono. Ma le istituzioni europee nicchiano. No, quel cadavere non è mai più stato recuperato. No, non avrà neppure degna sepoltura. Resta «un povero Cristo, solo, abbandonato, dimenticato», dice Carmelo Magnafico. È lui che ha disegnato l’immagine qui in copertina, quella utilizzata dalla ... Leggi su open.online

