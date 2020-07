I pullman fantasma che portano 500 persone a settimana senza controlli Covid a Roma (Di lunedì 27 luglio 2020) Di fronte al supermercato romeno di via Tiburtina a Roma un pullman arriva tutti i giorni e scarica pacchi e valigie, ma a quanto pare anche persone. Il Messaggero racconta che vicino all’autostazione Tibus un camion trasporta e scarica persone prima di arrivare: al fianco delle corse che entrano ed escono dall’autostazione c’è un groviglio di mezzi che effettuano lo stesso servizio ma si fermano in prossimità dei cancelli di “Tibus” e che pertanto, in prospettiva, scavalcheranno le verifiche Covid decise dalla Regione Lazio in collaborazione con lo Spallanzani. I pullman fantasma che portano 500 persone a settimana senza controlli a ... Leggi su nextquotidiano

