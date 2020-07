I negazionisti del Covid in Senato Salvini: "Mascherina? No, grazie" (Di lunedì 27 luglio 2020) "Questa riunione ha un obbiettivo molto serio: fare in modo che tante persone qui presenti siano ascoltate dal governo, ci sia un'audizione parlamentare. Dobbiamo dare voce a Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono state ascoltate. Ci sono diverse verita', non solo una. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : negazionisti del Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: "Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati" L'HuffPost Bocelli tra i negazionisti del Covid: "Umiliato dal divieto di uscire, ho disobbedito"

Il cantante originario di Lajatico Andrea Bocelli è intervenuto a un discusso convegno in Senato organizzato dall'onorevole Vittorio Sgarbi ed etichettato come "dei negazionisti del Covid" da buona pa ...

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 27 luglio: 5 morti e 168 nuovi casi

In Lombardia quarto giorno consecutivo senza decessi mentre sono 34 i nuovi casi positivi al coronavirus di cui 6 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologici mentre ben 6 province della Lo ...

