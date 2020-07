I migranti col barboncino sbarcati a Lampedusa avevano acquistato personalmente il barchino per il viaggio (Di lunedì 27 luglio 2020) La notizia dei migranti col barboncino sbarcati a Lampedusa o meglio, la foto che li ritrae con un cane di colore chiaro tenuto al guinzaglio da una donna sta facendo il giro del web. 11 persone originarie della Tunisia, come riporta questo articolo del Corriere del Ticino che i nostri lettori ci segnalano, stavano per toccare la terraferma una volta giunti nei pressi degli scogli di Portu ‘Ntoni quando sono stati rintracciati dalla Guardia Costiera. Insieme a loro viaggiava un barboncino bianco e alcuni di essi avevano con sé dei bagagli. Tutti, inoltre, avevano una tenuta che li aveva fatti passare per vacanzieri. La notizia è stata ripresa anche dall’Ansa e dall’Adnkronos. A scatenare l’attenzione della cronaca è ... Leggi su bufale

