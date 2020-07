I medici brasiliani invocano la Corte penale internazionale contro Bolsonaro: 'Un criminale' (Di lunedì 27 luglio 2020) Un fascista irresponsabile, nemico della scienza e del popolo, che pure lo ha eletto andando dietro a vagante di fake news. Un gruppo di sindacati del personale sanitario brasiliano ha chiesto alla ... Leggi su globalist

GiancaGuarin : @dellorco85 Non voglio immaginare cosa avrebbero fatto i sindacati dei medici e infermieri brasiliani se avessero a… - Pinosuma1 : @VincenzoMilani Avrebbero agito come Trump e Bolsonaro... Quest'ultimo denunciato dai medici brasiliani, l'altro gioca al cowboy... -

Un fascista irresponsabile, nemico della scienza e del popolo, che pure lo ha eletto andando dietro a vagante di fake news. Un gruppo di sindacati del personale sanitario brasiliano ha chiesto alla Co ...Non l’hanno presa bene, a Interlagos, la decisione di Liberty Media di cancellare dal calendario il Gran Premio del Brasile. Una reazione che si inserisce in un quadro di contratto in scadenza con l’e ...