I commenti indignati alle affermazioni del “Ministro Africano” – Ma è Ice Cube (Di lunedì 27 luglio 2020) Dalla redazione di “Adotta anche tu un analfabeta funzionale” Un post, pubblicato dalla pagina satirica “MILF con Salvini cucina marchigiana”, ha fatto indignare moltissimo diversi utenti che non hanno riconosciuto il rapper statunitense ICE Cube nella foto, e che hanno davvero creduto che si trattasse di un non meglio specificato “Ministro africano” L’accusa del ministro africano: la pandemia è un’invenzione per non accogliere i profughi. Cosa gli rispondiamo?L’immagine originale del rapper è questa: In quella pagina non è facile capire chi commenta “seriamente” o chi trolla. Abbiamo selezionato alcuni commenti i cui autori, dando uno sguardo ai relativi profili, non ci sono sembrati dei troll. Ecco cosa hanno risposto a ICE ... Leggi su bufale

