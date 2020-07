Hollywood in lutto, morta a 104 anni la star di Via col vento (Di lunedì 27 luglio 2020) Questo articolo . Altro lutto nel mondo del cinema. Ci lascia infatti a 104 anni una grande star e protagonista del capolavoro ‘Via col vento’. Altro lutto nel mondo del cinema americano. Hollywood infatti piange la morte di Oliva de Havilland, grande protagonista del kolossal e del capolavoro ‘Via col vento’. La donna si è spenta a 104 … Leggi su youmovies

Anguill_S_Italy : LUTTO L'ultima star di 'Via col vento' Si e' spenta a 104 anni Olivia de Havilland, la Melania di 'Via col vento':… -

Ultime Notizie dalla rete : Hollywood lutto

Parigi, 26 luglio 2020 - Addio all'ultima sopravvissuta del cast stellare di 'Via col vento'. All'età di 104 anni è morta l'attrice Olivia de Havilland, che nel film del 1939 vestiva i panni di Melani ...E’ morta Olivia de Havilland, l'attrice che interpretò lo storico ruolo di Melania Hamilton in "Via col vento". Aveva 104 anni e si è spenta nella sua casa di Parigi. Nella sua carriera ha vinto due O ...