“Ho violato il lockdown” | le parole di Andrea Bocelli creano indignazione “offeso e umiliato come cittadino”

Hanno creato fastidio e indignazione le parole di Andrea Bocelli. Il celebre tenore è intervenuto al Senato per dire la sua durante il convegno "Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti". Andrea Bocelli "nega" il Covid? Confesso di aver disobbedito volontariamente al divieto di uscire durante il lockdown. All'inizio ho cercato di immedesimarmi in...

Corriere : Bocelli: «Io offeso dal lockdown, ho chiamato tutti: Salvini, Renzi e Berlusconi» - Corriere : Bocelli: «Io offeso dal lockdown, ho chiamato tutti: Salvini, Renzi e Berlusconi» - Massimo131261 : RT @AntonioNbo15: #Bocelli si sente umiliato ed offeso dal lockdown. Ma che delusione #Bocelli Pensavo che l'intelligenza della persona fos… - Italia_Notizie : Bocelli al convegno sul Covid: «Umiliato e offeso dal lockdown, l’ho violato» - Che22peace71 : RT @AntonioNbo15: #Bocelli si sente umiliato ed offeso dal lockdown. Ma che delusione #Bocelli Pensavo che l'intelligenza della persona fos… -

