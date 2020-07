Ho Sognato l’amore la trama del film romantico stasera su Rai Premium (Di lunedì 27 luglio 2020) Ho Sognato l’amore stasera martedì 28 luglio su Rai Premium il film romantico con le star della tv Mike Vogel e Katharine McPhee. La trama Ho Sognato l’amore è il film romantico in onda martedì 28 luglio su Rai Premium, film tv di Hallmark Channel con le star delle serie tv Katharine McPhee storico volto di Smash e Mike Vogel visto in Under the Dome e in tante altre serie tv d’azione ma in cui ha sempre saputo conquistare i cuori. Prodotto da American Broadcasting Company, Hallmark Hall of Fame, Sony Pictures Home Entertainment, film tv del 2014 dalla durata di 93 minuti, non è in streaming su altre piattaforme se non su Rai Play in ... Leggi su dituttounpop

