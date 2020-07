Highlights e gol Perugia-Trapani 1-2, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Perugia-Trapani, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, che ha visto i siciliani prevalere in pieno recupero sugli umbri per 2-1. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Grillo e Falcinelli, al 93′ è Luperini a mettere a segno i tap-in decisivo per il successo dei ragazzi di Castori. I padroni di casa hanno un approccio migliore alla gara ma, dopo diversi tentavi sfumati, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 23′ con Fausto Grillo, autore di un gran gol dalla distanza su assisti di Coulibaly. La risposta degli uomini di Massimo Oddo, ... Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - infoitsport : VIDEO/ Spal Torino (risultato 1-1) gol e highlights: Longo, dubbi sulla riconferma - AndreaMaxim : RT @RaiPlay: La @juventusfc si conferma campione d'Italia! ?????? Guarda ora su #RaiPlay tutti i gol e gli highlights. ?? ?? - gianlu_79 : RT @RaiPlay: La @juventusfc si conferma campione d'Italia! ?????? Guarda ora su #RaiPlay tutti i gol e gli highlights. ?? ?? - RaiPlay : La @juventusfc si conferma campione d'Italia! ?????? Guarda ora su #RaiPlay tutti i gol e gli highlights. ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Highlights e gol Juventus-Sampdoria 2-0, Serie A 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e tutti i gol del match tra Juventus e Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I bianconeri conquistano a due giornate dal termine il non ...

Highlights e gol Roma-Fiorentina 2-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e tutti i gol del match tra Roma e Fiorentina, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La Roma allunga sul Milan al quinto posto, valido per l’acces ...

Gli highlights e tutti i gol del match tra Juventus e Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I bianconeri conquistano a due giornate dal termine il non ...Gli highlights e tutti i gol del match tra Roma e Fiorentina, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La Roma allunga sul Milan al quinto posto, valido per l’acces ...