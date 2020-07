Highilights Serie A 36a giornata: la Juventus vince e conquista il nono scudetto consecutivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Highlights Serie A 36a giornata i gol delle partite del 24-25-26 luglio La maratona Serie A prosegue venerdì 24 luglio con Milan – Atalanta che apre la 36a giornata. In questa ripresa di campionato le partite si svolgono alle 19:30 e 21:45 con alcuni incontri anche alle 17:15 (ma non durante la settimana). Ecco i gol delle partite: Highlights Juventus – Sampdoria 2-0 i gol Le serviva una vittoria e la vittoria è arrivata: la Juventus conquista e festeggia il nono scudetto consecutivo. Verona – Lazio 1-5 i gol La Lazio va in svantaggio e poi recupera e vince con una tripletta di Immobile Cagliari – Udinese 0-1 Il Cagliari non vince più e ... Leggi su dituttounpop

