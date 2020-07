Hideo kojima sarà trai giurati di venezia 77 (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo Cate Blanchet, ecco un altro nome di spicco come giurato Hideo kojima (Giappone) venezia 77: Cate Blanchet parla della Mostra del Cinema di venezia Hideo kojima (Giappone) nella sezione Venice Virtual Reality. Il grande autore di videogiochi giapponese farà parte della giuria che si occuperà i premi: Premi Gran Premio della Giuria per la Migliore opera VR immersiva, Migliore esperienza VR immersiva e Migliore storia VR immersiva. venezia 77, tutte le novità kojima non ha ancora commentato la notizia, ma ha comunque sfruttato il suo account Twitter per ritwittare l’annuncio ufficiale da parte della Biennale. Hideo kojima giurato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

