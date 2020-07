Hideo Kojima sarà tra i giudici del Festival di Venezia 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Videogiochi e Cinema sono due forme d'arte che negli ultimi anni si sono intrecciate sempre di più grazie a veri e propri artisti come Hideo Kojima che, all'interno di giochi come Metal Gear Solid o il più recente Death Stranding, ha introdotto moltissimi elementi della cinematografia.A quanto pare, il grande lavoro svolto dal celebre sviluppatore non è passato inosservato e, a sorpresa, è stato annunciato che Hideo Kojima sarà tra i giudici del Festival di Venezia 2020.Kojima, dunque, sarà tra i protagonisti di uno degli eventi culturali più importanti al mondo e la sua presenza a una manifestazione di tale portata rafforza ancora di più il legame tra l'arte dei videogiochi e ... Leggi su eurogamer

