Harry e Meghan sono gelosi di William e Kate, arrivano le ultime rivelazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Harry e Meghan, tanto scompiglio per nulla, i due sempre accantonati perchè non all’altezza Harry e Meghan hanno portato non poco scompiglio nella famiglia di lui abbandonando il tetto reale e dividendo le loro strade dalle loro. Ultimamente i due affermavano di sentirsi frustrati perché spesso venivano accantonati e tagliati fuori dai ruoli più prestigiosi. Ovviamente questi ruoli andavano a William e Kate. Alla base di tutto sembrerebbe quindi esserci la gelosia. Secondo le rivelazioni di Harry e Meghan, erano abbandonati a loro stessi, lasciati come servitù, come ultima scelta perché ritenuti non all’altezza della situazione. Questo è stato uno dei tanti motivi ... Leggi su kontrokultura

HuffPostItalia : 'Meghan è la showgirl di Harry con un passato scomodo. Aggressiva ed esigente' - larenait : Rivelazioni dall'ultima biografia non autorizzata - FQMagazineit : “Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bio… - clikservernet : “Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bio… - Noovyis : (“Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bi… -