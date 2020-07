Harry e Meghan Makrle non torneranno mai più a corte. Ed è tutta colpa del “loro” libro (Di lunedì 27 luglio 2020) Impegni Sussex sfoglia la gallery Harry e Meghan ci hanno ripensato e alla vigilia della serializzazione sui quotidiani inglesi Times e Sunday Times, lo scorso fine settimana, di “Finding Freedom: Harry And Meghan And The Making Of A Modern Royal Family”, in uscita nelle librerie inglesi l’11 agosto (il 27 in quelle italiane), hanno cercato di distanziarsi dalla biografia, sostenendo di non aver avuto nulla a che fare con la sua stesura. Ma il danno è fatto. Il dietro le quinte della Megxit, raccontato dal loro punto di vista, ha ... Leggi su iodonna

HuffPostItalia : 'Meghan è la showgirl di Harry con un passato scomodo. Aggressiva ed esigente' - larenait : Rivelazioni dall'ultima biografia non autorizzata - FQMagazineit : “Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bio… - clikservernet : “Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bio… - Noovyis : (“Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bi… -