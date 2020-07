“Gusto Italia in tour”: tipicità ed artigianato da giovedì sul lungomare di Sapri (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSapri (Sa) – E’ in arrivo la terza tappa di “Gusto Italia in tour”, evento itinerante nato per promuovere tipici ed artigianato di qualità Made in Italy. Alla bella Minori, in Costa d’Amalfi, che ha aperto le danze, è seguita la tappa di Camerota che ha confermato l’attenzione di turisti e villeggianti alle produzioni di qualità. Da giovedì sarà la volta di Sapri, perla del Golfo di Policastro, dove il lungomare si animerà di stand e laboratori del gusto. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni, da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto, dalle ore 18 alle ore 24. Un percorso che abbraccia ben sei regioni Italiane, unite per rappresentare tutto ... Leggi su anteprima24

