Guarita dal plasma in gravidanza, è nata Beatrice: “La vita vince sempre” (Di lunedì 27 luglio 2020) Aveva rischiato di morire, e insieme con lei la piccola che aveva in grembo, ma grazie al plasma iperimmune, era Guarita dal Covid. E oggi è nata Beatrice.foto facebook“Questa è la più grande vittoria della mia vita”. È il ritratto della felicità Pamela vincenzi, 28 anni. Sabato, poco dopo le 23, ha dato alla luce Beatrice Vittoria, un nome non casuale: “Perché questa è la più grande vittoria della mia vita”. La donna era stata curata con il plasma iperimmune, durante la degenza all’ospedale di Mantova tre mesi fa. Il giorno successivo al ricovero, che risale al 9 aprile, il peggioramento. Quindi il trasferimento nel reparto di Pneumologia con ... Leggi su chenews

