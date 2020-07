Guadagno: lavori in corso a Centro Culturale Elsa Morante (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Sono in corso i lavori per il teatro del Centro Culturale Elsa Morante – Biblioteca Laurentina. Oggi in commissione Cultura abbiamo fatto il punto con i rappresentanti di Biblioteche di Roma e Zetema, che ci hanno aggiornato sulle attivita’ in corso. Al momento e’ stato rimosso e ripristinato il massetto sulle tre terrazze e non ci sono ritardi rispetto al cronoprogramma, secondo il quale il termine dei lavori e’ previsto ad ottobre.” “Sono inoltre partiti i lavori sulla parte elettrica e per la pittura. Questi interventi di manutenzione si sono resi necessari a causa di importanti infiltrazioni e sono stati preceduti da saggi preliminari per individuare la consistenza del ... Leggi su romadailynews

