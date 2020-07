GsS – Inter vicino l’accordo con il Manchester United per Sanchez: nerazzurro anche la prossima stagione. Prestito con obbligo di riscatto (Di lunedì 27 luglio 2020) Alexis Sanchez resta all’Inter anche nella prossima stagione Novità importanti per l’Inter vengono riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo Marotta è vicinissimo a trovare l’accordo con il Manchester United per tenere Alexis Sanchez anche nella prossima stagione. A convincere la dirigenza dei Red Devils è la nuova offerta nerazzurri: Prestito si, ma con obbligo di riscatto. L’accordo prevede un esborso economico di 15 milioni di euro da versare nelle casse del club inglese da versare a giugno 2021. ... Leggi su intermagazine

