Gravina: “Preoccupato per la prossima stagione, siamo in ritardo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Che lo scudetto sia stato assegnato dopo un anno così, è già un traguardo. Ma Gabriele Gravina non riesce a godersi del tutto la festa. Lo sguardo del presidente Figc è già proiettato verso il futuro e quello che vede non lo lascia tranquillo. "Lo scudetto è sempre un titolo di merito. In un momento così complicato, non solo per lo sport italiano ma per tutto il nostro paese a causa di questo virus, arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario. Per il campionato ma soprattutto per chi ha vinto il campionato", ha detto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.Gravina ha però aggiunto: "La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le ... Leggi su ilfogliettone

