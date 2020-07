Gravina: “Preoccupato per il prossimo campionato, siamo in ritardo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della FIGC Gravina sul prossimo campionato Mentre l’attuale campionato sta per entrare nelle ultime due giornate, il presidente della FIGC Gabriele Gravina pensa all’anno prossimo e al nuovo campionato che dovrebbe partire il 12 settembre. Ecco le sue parole in merito alla Gazzetta dello Sport. “La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione. Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato“. (fonte Gazzetta ... Leggi su intermagazine

