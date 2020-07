Gravina: «Molto preoccupato per la prossima stagione. Siamo in ritardo» (Di lunedì 27 luglio 2020) Gravina si è detto Molto preoccupato per la prossima stagione a causa dei ritardi sulle conoscenza relative ai nuovi protocolli sanitari Gravina si è detto Molto preoccupato per la prossima stagione a causa dei ritardi sulle conoscenza relative ai nuovi protocolli sanitari. Molto preoccupato- Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è detto preoccupato in vista dei prossimi campionati, in partenza a metà settembre. Ospite di ‘Gr Parlamento’, il presidente s’è soffermato sui tempi ristretti, sulla preparazione e sulle regole da seguire: «Sono Molto ma Molto ... Leggi su calcionews24

