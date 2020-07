Grande Fratello, la confessione: “1000 euro al giorno per farmi di cocaina” (Di lunedì 27 luglio 2020) La confessione choc è di Fernanda Lessa. La showgirl ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per molto tempo. Fernanda Lessa, una carriera tra salite e discese Fernanda Lessa è reduce dall’ultimo Grande Fratello Vip. La showgirl brasiliana è piaciuta al pubblico per il suo carattere spigoloso, ma anche per la sua simpatia. … L'articolo Grande Fratello, la confessione: “1000 euro al giorno per farmi di cocaina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

