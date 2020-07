Grande Fratello: Jessica Vella e Kevin si sono lasciati di nuovo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuova rottura tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi, ex concorrenti della quattordicesima edizione del Grande Fratello, l’ultima condotta da Alessia Marcuzzi. Dal 2015 ad oggi, per ben cinque anni, la gemella di Lidia e il modello si sono amati in maniera discontinua, tra tira e molla, gelosie e tormenti. Ora sembra arrivata la separazione definitiva, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

